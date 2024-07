Untersuchungsbericht

Glaubhafte Darstellungen über Gewalt, Misshandlungen, unterlassene Hilfe oder Zurückweisung von Schutzsuchenden - sogenannte Pushbacks - gebe es laufend, so etwa von den Vereinten Nationen. Strafmaßnahmen gegen Beamte seien der Grundrechteagentur allerdings nur in wenigen Fällen bekannt. Die Agentur fordert von den EU-Staaten , regelmäßig Rechtsverstöße an den Grenzen offenzulegen. Zudem sollten Opfer stärker in die Ermittlungen eingebunden werden. Des Weiteren sei es geboten, auf GPS- und Handydaten von Beamten zuzugreifen, um Vorwürfen nachzugehen.