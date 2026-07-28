Zweites Quartal

Mercedes-Produktion (Archivbild) (Uli Deck/dpa)

Der Stuttgarter Konzern meldete für das zweite Quartal ein Konzernergebnis von gut einer Milliarde, was einem Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von rund 13 Prozent entspricht. Der Umsatz ging hingegen um 3,3 Prozent auf etwas mehr als 32 Milliarden Euro zurück.

Steigerungen bei den Verkaufszahlen in Europa und den USA konnten den sinkenden Absatz in China nicht ausgleichen. Dort ging der Verkauf von Pkw um 30 Prozent zurück. Mercedes spricht von einem verschärften Marktumfeld und intensiven Wettbewerb auf dem wichtigen chinesischen Markt. Der Autobauer passte seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr leicht nach unten an.

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Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.