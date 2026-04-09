Von Januar bis März verkaufte das Unternehmen nach eigenen Angaben gut 419.000 Fahrzeuge und damit sechs Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Grund sei vor allem der Markt in China. Dort habe das Unternehmen 27 Prozent weniger verkauft. Auf dem größten Automarkt der Welt kämpft Mercedes-Benz mit schwacher Nachfrage und viel Konkurrenz. Auch das Auslaufen einiger Modelle vor anstehenden Generationswechseln dämpfe die Verkäufe, hieß es.
Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.