Wirtschaft
Mercedes-Benz verzeichnet Absatzrückgang im ersten Quartal - vor allem in China

Der Autohersteller Mercedes-Benz hat im ersten Quartal des Jahres erneut einen Absatzrückgang verzeichnet.

    Hinweispfeil zum Eingang der Daimler AG-Konzernzentrale in Stuttgart
    Mercedes-Benz verzeichnet im ersten Quartal Absatzrückgang. (THOMAS KIENZLE /AFP)
    Von Januar bis März verkaufte das Unternehmen nach eigenen Angaben gut 419.000 Fahrzeuge und damit sechs Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Grund sei vor allem der Markt in China. Dort habe das Unternehmen 27 Prozent weniger verkauft. Auf dem größten Automarkt der Welt kämpft Mercedes-Benz mit schwacher Nachfrage und viel Konkurrenz. Auch das Auslaufen einiger Modelle vor anstehenden Generationswechseln dämpfe die Verkäufe, hieß es.
    Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.