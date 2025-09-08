T&E-Berechnung

Wie T&E mitteilte, dürfte das Unternehmen die nach EU-Recht zwischen 2025 und 2027 zulässigen Durchschnittswerte um zehn Gramm pro Kilometer überschreiten. Volkswagen, BMW, die Opel-Mutter Stellantis und Renault erreichen ihre Emissionsziele demnach, weil sie in den ersten sieben Monaten dieses Jahres mehr E-Autos verkauften als im Vorjahreszeitraum.
Die Emissionsziele oder Flottengrenzwerte sind Vorgaben der EU, wie viel Kohlendioxid die von einem Hersteller abgesetzten Neuwagen im Schnitt höchstens ausstoßen dürfen. Für jeden Autobauer gilt ein individueller Wert.
Mercedes-Chef Källenius hatte am Wochenende in einem Interview mit "Welt am Sonntag" und "Business Insider" eine Abkehr vom EU-Verbrennerverbot gefordert.
Diese Nachricht wurde am 08.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.