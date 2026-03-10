Angela Merkel erhält Europäischen Verdienstorden. (Kay Nietfeld/dpa)

Das kündigte Parlamentspräsidentin Metsola in Straßburg an. Die CDU-Politikerin gehöre damit zu den ersten 20 Trägerinnen und Trägern dieser Auszeichnung. Nach den Worten Metsolas werden mit dem Orden Persönlichkeiten geehrt, die bedeutende Beiträge zur europäischen Integration und zu den Werten der EU geleistet haben. Weitere Preisträger sind unter anderen der ukrainische Präsident Selenskyj und das frühere polnische Staatsoberhaupt Walesa.

