Angela Merkel erhält Europäischen Verdienstorden. (Kay Nietfeld/dpa)

Die Jury begründete die Ehrung der 71-Jährigen mit ihrer konstanten Führungsautorität in Europa während ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft und mit ihrer Rolle für den Vertrag von Lissabon. Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Barroso betonte in Straßburg, Merkel habe sich unermüdlich für die europäische Integration und für gemeinsame Werte engagiert.

Mit Merkel wurden 12 weitere Menschen aus Politik, Kultur, Wissenschaft und Sport mit der neu geschaffenen Auszeichnung geehrt, darunter der ukrainische Präsident Selenskyj und der ehemalige polnische Präsident und Gewerkschaftsführer Walesa.

Das Europäische Parlament hatte den Orden im vergangenen Jahr gestiftet - anlässlich des 75. Jahrestages der Schuman-Erklärung, die als Grundstein der europäischen Einheit gilt.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.