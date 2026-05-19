Zeremonie in Straßburg

Ausgezeichnet werden insgesamt 20 Preisträgerinnen und -preisträger, darunter Altbundeskanzlerin Merkel, der ukrainische Präsident Selenskyj und der ehemalige polnische Präsident und Gewerkschaftsführer Walesa.
Das Europäische Parlament rief den Orden im vergangenen Jahr ins Leben - anlässlich des 75. Jahrestages der Schuman-Erklärung, die als Grundstein der europäischen Einheit gilt. Mit der Auszeichnung werden Persönlichkeiten geehrt, die "bedeutende Beiträge zur europäischen Integration und zu den europäischen Werten" geleistet haben.
Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.