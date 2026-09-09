Nach Landtagswahl

Angela Merkel hat sich bei einer Digitalmesse geäußert. (dpa / Henning Kaiser)

Das Wahlergebnis sei "einfach schockierend", sagte die frühere CDU-Vorsitzende auf der Digitalmesse Digital X in Köln. Ihr als CDU-Mitglied blute das Herz. Man erlebe gerade einen wirklichen Einschnitt in der Geschichte der Bundesrepublik.

Bei ihrem Auftritt äußerte sich Merkel auch kritisch über die sogenannte Brandmauer, mit der sich die CDU von der AfD abgrenzt. Damit könne man Menschen nicht überzeugen, betonte die Altkanzlerin. Stattdessen müsse Politik klar sagen, was man für das Land wolle und konkrete Ziele benennen. So könne deutlich gemacht werden, warum eine Zusammenarbeit mit der in Teilen rechtsextremen Partei nicht möglich sei.

Besorgt zeigte sich Merkel zudem darüber, dass die AfD viele Menschen über eine emotionale Ansprache jenseits der Fakten erreiche. Wenn das Gefühl wichtiger werde als die Fakten, wäre dies ein zivilisatorischer Rückschritt, mahnte sie.

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Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.