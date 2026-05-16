Angespanntes Verhältnis

Merz äußert sich erneut kritisch gegenüber USA - Zweifel an Karriere- und Berufschancen in Amerika

In den Medien gibt es erneut Diskussionen über Bundeskanzler Merz und dessen öffentliche Äußerungen. Mehrere Zeitungen griffen kritisch seine Aussagen zu den USA auf dem Deutschen Katholikentag auf. Merz hatte vor Jugendlichen gesagt, er würde seinen Kindern heute nicht empfehlen, in die USA zu gehen, dort ausgebildet zu werden und dort zu arbeiten.