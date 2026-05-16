Angespanntes Verhältnis

Das gesellschaftliche Klima in dem Land habe sich rasant verändert, so der Kanzler. Seine Bewunderung für Amerika nehme im Augenblick nicht zu. Ende April hatte Merz Kritik am Vorgehen der USA im Iran-Krieg geäußert und von Planlosigkeit gesprochen. Präsident Trump reagierte verärgert.
Zuvor hatte sich Merz auf dem Katholikentag selbstkritisch zu seinem Kommunikationsstil geäußert. Er beschäftige sich in immer größerer Intensität mit der Frage, woran es liege, dass es ihm offensichtlich nicht gelinge, die Menschen im Land gut genug zu erreichen und zu überzeugen, sagte der Bundeskanzler. Er wisse, dass er in seiner Kommunikation etwas verbessern müsse.
Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.