Er sehe keinen Grund, das zu kritisieren, was Amerika getan habe, sagte Merz in einer Rede beim Tag der Deutschen Industrie in Berlin. Es gebe für ihn persönlich auch keinen Grund, das zu kritisieren, was Israel vor einer Woche begonnen habe. Das Vorgehen der USA sei nicht ohne Risiko, räumte Merz ein. Aber es so zu belassen, wie es gewesen sei, wäre auch keine Option, führte er mit Blick auf das iranische Atomprogramm aus.

Die israelische Armee griff unterdessen die unterirdische Uran-Anreicherungsanlage Fordo an. Ziel sei es, die Zugangswege zu blockieren. Darüber hinaus wurden Toranlagen des berüchtigten Ewin-Gefängnisses in Teheran ins Visier genommen.

