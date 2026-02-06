Konjunktur

Bundeskanzler Merz (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Er sei überrascht über die stark ansteigenden Investitionszahlen, aber auch über eine so deutlich steigende Auftragslage in sehr vielen Unternehmen, sagte Merz in Abu Dhabi zum Abschluss seiner Reise in die arabischen Golfstaaten. Die Entwicklung ermutige ihn, Reformen für die Investitionsbedingungen und Bedingungen für Arbeitsplätze in Deutschland voranzutreiben. Merz setzt zugleich auf eine wachsende wirtschaftliche Verflechtung mit den arabischen Golfstaaten. Deutschland habe hier ein sehr hohes Ansehen, auch weil es ein guter Investitionsstandort sei.

Die deutsche Industrie hatte zum Ende des vergangenen Jahres ein Auftragsplus verzeichnet. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stieg das Neugeschäft im Dezember um 7,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.