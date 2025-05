Diplomatie

Merz am Donnerstag zu Antrittsbesuch bei US-Präsident Trump

Bundeskanzler Merz wird am Donnerstag zu einem Treffen mit US-Präsident Trump in Washington erwartet. Das teilte Regierungssprecher Kornelius in Berlin mit. Geplant sei, dass der CDU-Chef am Mittwochabend aus Deutschland abreist. Das Programm sehe neben einem Gespräch mit Trump auch ein gemeinsames Mittagessen sowie eine Pressekonferenz vor.