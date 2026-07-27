Pressekonferenz

Bundeskanzler Merz kündigt den personellen Umbau in Partei und Kabinett an. (picture alliance/dpa/Christoph Soeder)

Neuer Verkehrsminister soll der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Bilger, werden. Die geplante Ablösung Schnieders war schon am Freitag bekannt geworden, der eigentlich vorgesehene Nachfolger aber dann abgesprungen. Schnieder hatte dann gestern selbst um seine Entlassung gebeten. Merz Umgang mit ihm hatte für Unmut in der Partei gesorgt. Dazu sagte der Kanzler nun, die Zeit der Abstimmung sei kurz gewesen. Er habe aber mehrfach mit Schnieder gesprochen.

Die Bundestagsabgeordnete und bisherige CDU-Schatzmeisterin Hoppermann wird neue Generalsekretärin ihrer Partei. Merz sagte, Hoppermann sei auf seinen Vorschlag hin einstimmig vom Parteivorstand gewählt worden. Hoppermann folgt auf Carsten Linnemann, der Bundesgesundheitsminister werden soll, weil die bisherige Ressortchefin Warken ins Kanzleramt wechselt.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.