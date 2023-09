Asylpolitik

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

In einer Gesprächsrunde des Fernsehsenders "Welt", sagte Merz, die Bevölkerung werde doch wahnsinnig, wenn sie sehe, dass 300.000 abgelehnte Asylbewerber die volle Heilfürsorge bekämen. Zitat: "Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine." Zitat Ende. An die Parteivorsitzenden von SPD und Grünen, Klingbeil und Nouripour, gerichtet meinte Merz, was diese hier machten, sei eine Katastrophe für dieses Land. Merz sprach in diesem Zusammenhang von einer Sogwirkung, die massiv sei, so dass die Menschen in großer Zahl hierher kämen.

Die Co-Vorsitzende der Grünen, Lang, erklärte auf der Plattform X, Merz spiele ganz bewusst Gruppen gegeneinander aus und verbreite dabei Falschinformationen. So werde kein einziges Problem gelöst, dafür aber Hass geschürt. Das ist eines Vorsitzenden einer Volkspartei unwürdig, betonte Lang.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.