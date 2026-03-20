Nach EU-Gipfel

Bundeskanzler Merz (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)

Die internationalen Krisen nähmen derzeit sehr viel Platz ein, sagte Merz. Bezüglich des nächsten Gipfeltreffens wolle er sich für eine andere Reihenfolge der Themen einsetzen. Wenn es nach ihm gehe, werde dann zuerst über die Wettbewerbs- und Verteidigungsfähigkeit der EU gesprochen werden - und erst danach über die internationalen Schauplätze.

Die Staats- und Regierungschefs hatten gestern zum Thema Wettbewerbsfähigkeit einen Zeitplan etwa zum Abbau bürokratischer Hürden verabschiedet, der aber wenig Neues enthielt. Auch bezüglich der steigenden Energiepreise wurden keine konkreten Maßnahmen beschlossen.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.