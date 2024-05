Parteitag in Berlin

Merz bekräftigt Bereitschaft der CDU zu regieren

Die CDU ist nach den Worten ihres Parteivorsitzenden Merz bereit, die Regierungsverantwortung in Deutschland zu übernehmen. Vier Jahre Ampel in Deutschland seien genug, sagte Merz in seiner Rede auf dem CDU-Parteitag in Berlin. Am Nachmittag stellt er sich zur Wiederwahl.