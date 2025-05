Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. (AFP / OLIVER CONTRERAS)

Wie Regierungssprecher Kornelius mitteilte, bekräftigte Merz anlässlich des 80. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs, dass die Sicherheit und Existenz Israels Teil deutscher Staatsraison seien. Die Bundesregierung werde entschlossen gegen Antisemitismus vorgehen. Merz habe zudem seine Besorgnis über das Schicksal der israelischen Geiseln in den Händen der Hamas und über die humanitäre Not in Gaza geäußert, sagte Kornelius. Merz hoffe, dass bald Verhandlungen über einen Waffenstillstand in Gang kämen.

Nach Angaben der US-Botschaft in Israel wird der geplante neue Mechanismus zur Verteilung humanitärer Hilfsgüter im Gazastreifen bald eingesetzt. Private Sicherheitskräfte sollen dann für die Sicherheit bei der Verteilung von Nahrungsmitteln durch Hilfsorganisationen direkt an die Bevölkerung sorgen. Ziel ist es, die Terrororganisation Hamas bei den Lieferungen zu umgehen.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.