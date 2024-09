Migrationspolitik

Merz bekräftigt Ultimatum an Koalition - Regierung streitet über Zurückweisung von Asylbewerbern an den Grenzen

Der CDU-Vorsitzende Merz hat das Ultimatum der Union an die Ampel-Koalition in der Migrationspolitik bekräftigt. Er sagte in Neuhardenberg, die Bundesregierung müsse vor nächstem Dienstag sagen, ob sie bereit sei, Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen. Geschehe dies nicht, würden die Vertreter der Union nicht am geplanten Treffen zur Migration teilnehmen.