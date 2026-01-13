Asien-Reise

Bundeskanzler Merz, links und Indiens Premierminister Modi (dpa / AP / Ajit Solanki)

Die Millionenstadt ist ein wirtschaftliches Zentrum Indiens und ein wichtiger Standort der Luft- und Raumfahrtindustrie. Auf dem Programm des Kanzlers und der mitgereisten Wirtschaftsdelegation steht der Besuch einer Produktionsstätte des deutschen Unternehmens Bosch und anschließend eines Forschungszentrum für Nanotechnologie.

Gestern hatten Merz und der indische Ministerpräsident Modi eine Reihe von Erklärungen unterzeichnet, unter anderem zur deutsch-indischen Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie, bei wichtigen Rohstoffen und der Anwerbung von Fachkräften für den deutschen Gesundheitssektor. Der Bundeskanzler hob zudem hervor, dass er einen raschen Abschluss des geplanten Freihandelsabkommens zwischen Indien und der Europäischen Union für möglich hält. Die Verhandlungen darüber könnten noch in diesem Monat abgeschlossen werden, sagte er.

