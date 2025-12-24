Weihnachtsbotschaft des Kanzlers

Bundeskanzler Friedrich Merz. (Kay Nietfeld/dpa)

In einem Video sagte der CDU-Politiker, es gehe um Freiheit, Frieden, Sicherheit und den Wohlstand eines ganzen Kontinents. In diesem Geiste fühle man sich Deutschland und Europa verpflichtet. Seine Regierung arbeite daran, Deutschland voranzubringen, so der Kanzler. Dabei seien Geduld und Ausdauer besonders wichtig.

Merz sprach in seiner Botschaft von einem ereignisreichen Jahr. Er erwähnte den Wahlkampf, die vorgezogene Bundestagswahl sowie die Regierungsbildung. Zugleich räumte er Diskussionen in der schwarz-roten Koalition ein. Nicht alles sei reibungslos verlaufen. Der Kanzler versicherte, viele Entscheidungen wirkten erst langfristig.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.