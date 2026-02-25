Bundeskanzler Friedrich Merz besucht China. (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Xi sagte, er sei bereit, gemeinsam mit Merz die strategische Partnerschaft auf ein neues Niveau zu heben.

Nach seiner Ankunft in der chinesischen Hauptstadt war Merz von Ministerpräsident Li Qiang mit militärischen Ehren empfangen worden. Merz mahnte bei dem Gespräch mit Li eine faire wirtschaftliche Zusammenarbeit an und warb für ein Engagement chinesischer Firmen in Deutschland. Mehrere Abkommen wurden unterzeichnet. Dabei ging es unter anderem um den Klimaschutz und die Bekämpfung von Tierseuchen.

Es ist die erste China-Reise des Kanzlers. Merz wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

Nouripour fordert mehr Unabhängigkeit von China

Der Grünen-Politiker warf Peking vor, den Marktzugang für deutsche Unternehmen verknappt und Urheberrechte teilweise nicht beachtet zu haben. Außerdem habe Peking die eigenen Produkte mithilfe staatlicher Subventionen verbilligt nach Europa gebracht und damit die Marktlage verändert.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.