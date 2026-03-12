Besuch in Norwegen

Bundeskanzler Merz zeigt sich mit den Beziehungen zu Norwegen zufrieden. (AP / Ebrahim Noroozi)

Am Militärstützpunkt Bardufoss wollen sich Merz und der norwegische Ministerpräsident Støre mit dem kanadischen Premierminister Carney ein Bild von der Nato-Übung "Cold Response" machen, an der auch 1.600 Bundeswehrsoldaten beteiligt sind. Dabei soll auch über einen Einstieg Kanadas in die gemeinsame U-Boot-Produktion beraten werden, bei der Deutschland und Norwegen bereits kooperieren.

Zum Auftakt seines Norwegen-Besuches betonte Merz gestern Abend die Bedeutung der strategischen Partnerschaft beider Länder. Die Zusammenarbeit funktioniere "äußerst gut" und habe Potenzial für die Zukunft, sagte Merz nach einem Gespräch mit Støre im nordnorwegischen Andenes. Støre lobte die Kooperation mit Deutschland bei Forschungsprojekten für die Raumfahrt.

