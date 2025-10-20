Klausur in Berlin

Mit Blick auf die Landtagswahlen im kommenden Jahr meinte Merz, seine Partei wolle und könne in allen fünf Ländern stärkste Kraft werden. Die AfD erklärte er dabei zum "Hauptgegner". 2026 wird in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gewählt.
Der sächsische Ministerpräsidenten Kretschmer sagte im Deutschlandfunk, die AfD habe bei der Klausurtagung nur am Rande eine Rolle gespielt. Die Frage nach dem Umgang mit der Partei sollte nicht im Zentrum politischer Debatten stehen. Stattdessen müsse es darum gehen, die Probleme des Landes zu lösen.
Diese Nachricht wurde am 20.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.