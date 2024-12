Russischer Angriffskrieg

CDU-Chef Merz bei einem Besuch in Kiew Anfang Dezember. (Michael Kappeler/dpa)

Das sehe er im Augenblick nicht, betonte Merz. Sein Wunsch sei es zudem, dass über ein solches Mandat ein Konsens mit Russland bestehe. Der CDU-Politiker fügte hinzu, für ihn gelte ohne Wenn und Aber, dass Deutschland nicht Kriegspartei in der Ukraine werden dürfe.

Der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, forderte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe eine Ausweitung deutscher Waffenlieferungen an sein Land. Er erwarte von einer neuen Bundesregierung, dass sie die Militärhilfe in ihrem Koalitionsvertrag auf eine stabile Basis stelle. Dafür sollte sie für die kommenden vier Jahre mindestens 80 Milliarden Euro einplanen.

