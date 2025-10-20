Arbeitsmarkt

Bundeskanzler Merz: Deutschland ist offen für die Zuwanderung von Arbeitnehmern. (picture alliance / dpa / Shireen Broszies)

Deutschland sei offen für Menschen aus aller Welt, die hier leben und sich integrieren wollten, sagte Merz auf dem Kongress der Industriegewerkschaft IGBCE in Hannover. Die Wirtschaft brauche ausländische Zuwanderer. Die irreguläre Migration in die sozialen Sicherungssysteme solle aber gestoppt werden.

Die Bundesregierung will die Zuwanderung verstärkt fördern und plant zu diesem Zweck eine sogenannte "Work-and-Stay"-Agentur für die gezielte Fachkräftegewinnung aus dem Ausland.

