Treuebekenntnis

Bundeskanzler Merz sichert der Ukraine Solidarität zu. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Gerade aus der Erfahrung der eigenen Geschichte heraus stehe Deutschland heute so klar, so fest und so unverbrüchlich an der Seite Kiews, sagte Merz bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Die Ukraine verteidige mehr als nur ihr eigenes Territorium, sondern die Freiheit insgesamt. Unter Kreml-Chef Putin sei Russland am Tiefpunkt der Barbarei angelangt. Putin werde seinen Feldzug nicht beenden, auch wenn die Ukraine aufgebe und kapituliere. Ziel sei es daher, Moskaus Kriegsfinanzierung auszutrocknen, forderte der Kanzler.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.