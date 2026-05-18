Blick auf das Bundeskanzleramt in Berlin (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Thomas Dinges)

Kanzler Merz empfängt den neuen bulgarischen Regierungschef Radew zu dessen Antrittsbesuch. Neben der bilateralen Zusammenarbeit sollen Fragen der Europapolitik und der internationalen Sicherheit erörtert werden. Außenminister Wadephul trifft mit seinem türkischen Kollegen Fidan zusammen. Themen dürften unter anderem die Lage im Nahen und Mittleren Osten sowie in der Ukraine sein. Verteidigungsminister Pistorius wiederum empfängt seine Kollegen aus den Nachbarländern Österreich, Schweiz und Luxemburg.

Bei den Gesprächen soll es um die Sicherheitslage in Europa und die weitere Unterstützung der Ukraine gehen.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.