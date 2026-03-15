Antrittsbesuch

Rob Jetten reist als neuer Regierungschef der Niederlande zum Antrittbesuch nach Berlin (Archivbild). (Phil Nijhuis/AP/dpa)

Bundeskanzler Merz wird ihn mit militärischen Ehren empfangen. Auf der Tagesordnung stehen außen- und europapolitische Fragen, vor allem die weitere Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland sowie der Krieg von Israel und den USA gegen den Iran. Merz und sein niederländischer Kollege wollen sich zudem über den bevorstehenden EU-Gipfel abstimmen.

Jetten hatte das Amt des Regierungschefs vor drei Wochen angetreten. Der 38-Jährige ist der Parteichef der linksliberalen D66 und hatte die Parlamentswahl Ende Oktober mit knappem Vorsprung vor der PVV des Rechtspopulisten Wilders gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.