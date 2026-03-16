Antrittsbesuch

Der niederländische Regierungschef Rob Jetten (Phil Nijhuis/AP/dpa)

Auf der Tagesordnung stehen außen- und europapolitische Fragen, vor allem die weitere Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland sowie der Krieg von Israel und den USA gegen den Iran. Merz und sein niederländischer Kollege wollen sich zudem über den bevorstehenden EU-Gipfel abstimmen.

Jetten hatte das Amt des Regierungschefs vor drei Wochen angetreten. Der 38-Jährige ist Vorsitzender der linksliberalen Partei D66, die die Wahl Ende Oktober mit knappem Vorsprung vor der PVV des Rechtspopulisten Wilders gewonnen hatte.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.