Mit militärischen Ehren
Merz empfängt tschechischen Regierungschef Babis im Kanzleramt

Der tschechische Regierungschef Babis ist heute zu Besuch in Berlin.

    Andrej Babis
    Andrej Babis gewinnt die Parlementswahl als Vorsitzender der ANO-Partei. (IMAGO / SOPA Images)
    Bundeskanzler Merz wird ihn mit militärischen Ehren empfangen. Im Kanzleramt sind dann Gespräche über die gemeinsame Zusammenarbeit, außen- und europapolitische Fragen sowie den EU-Gipfel am 19. und 20. März geplant. Am frühen Nachmittag wollen die beiden dann gemeinsam vor die Presse treten.
    Der Rechtspopulist Babis ist seit Dezember Regierungschef des EU-Landes. Der Milliardär, der bereits von 2017 bis 2021 das Amt des Ministerpräsidenten inne hatte, steht an der Spitze einer EU-skeptischen Koalition, der neben seiner Partei ANO auch die rechtsgerichtete Autofahrerpartei und die rechtsextreme Partei für Freiheit und direkte Demokratie angehören.
