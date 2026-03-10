Andrej Babis gewinnt die Parlementswahl als Vorsitzender der ANO-Partei. (IMAGO / SOPA Images)

Bundeskanzler Merz wird ihn mit militärischen Ehren empfangen. Im Kanzleramt sind dann Gespräche über die gemeinsame Zusammenarbeit, außen- und europapolitische Fragen sowie den EU-Gipfel am 19. und 20. März geplant. Am frühen Nachmittag wollen die beiden dann gemeinsam vor die Presse treten.

Der Rechtspopulist Babis ist seit Dezember Regierungschef des EU-Landes. Der Milliardär, der bereits von 2017 bis 2021 das Amt des Ministerpräsidenten inne hatte, steht an der Spitze einer EU-skeptischen Koalition, der neben seiner Partei ANO auch die rechtsgerichtete Autofahrerpartei und die rechtsextreme Partei für Freiheit und direkte Demokratie angehören.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.