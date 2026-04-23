Der Girls Day soll Mädchen unter anderem für technische Berufe interessieren. (www.imago-images.de)

Der CDU-Chef äußerte sich bei der Auftaktveranstaltung zum heutigen Girls’ Day – einem bundesweiten Aktionstag zur Berufsorientierung. Man könne in den sogenannten MINT-Berufen nicht auf Mädchen verzichten, sagte er vor Schülerinnen in Berlin. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Berufe in diesen Bereichen werden nach wie vor noch hauptsächlich von Männern ausgeübt. Merz warb zugleich für mehr Ausbildung. Ihm zufolge wird zu viel über akademische Berufe geredet.

Der Girls’ Day findet seit 2001 jährlich statt. Parallel dazu ist heute der Boys’ Day. Hier haben Schüler die Möglichkeit, Berufe kennenzulernen, die bisher vermehrt von Frauen ausgeübt werden.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.