Grüne Woche: Bundeskanzler Merz beim Rundgang auf der Agrarmesse am Stand des Deutschen Jagdverbandes (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Es sei nicht mehr alles selbstverständlich, sagte Merz bei einem Rundgang auf der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. Gerade vor diesem Hintergrund sei es richtig, dass man die Betriebe schütze und ihnen die Möglichkeit gebe, sich zu entwickeln. Die Bundesregierung werde sich um gute Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft bemühen. Der Bundeskanzler verwies etwa auf die Agrardieselrückvergütung, die zum 1. Januar wieder eingeführt wurde und mit der Landwirte beim Kraftstoff entlastet werden sollen. Außerdem nannte er Erleichterungen bei Düngevorgaben. Zudem betonte Merz, das Thema Ernährungssicherheit werde auch im Nationalen Sicherheitsrat beraten.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.