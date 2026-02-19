Bundeskanzler Friedrich Merz in Trier (picture alliance / dpa / Harald Tittel)

Auf die Frage, wie der Staat verhindern könne, dass sich Politiker an ihm bereicherten, sagte der CDU-Chef, er würde Deutschland eine gesetzliche Regelung gerne ersparen. Angesichts des Ausmaßes des Missbrauchs werde man aber möglicherweise nicht darum herumkommen. Merz äußerte sich im Gespräch mit den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft und der "Rheinpfalz".

Zuvor hatten Politiker aus SPD und CDU eine Verschärfung des Abgeordnetengesetzes angeregt, um Vetternwirtschaft zu unterbinden. Die AfD steht in der Kritik, weil einige Abgeordnete Familienangehörige von anderen AfD-Politikern als Mitarbeiter beschäftigen.

