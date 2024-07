Landtagswahlkampf

Wahlkampfauftakt der CDU Sachsen und Thüringen: Friedrich Merz in Meerane. (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Er hielt seine Rede in der sächsischen Stadt Meerane, an der Grenze zwischen den beiden Bundesländern. Merz warnte vor der AfD. Die Wahlen würden nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa beobachtet. Es gehe darum, das Land in der Mitte zu halten. Merz betonte, eine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD werde es nicht geben. Die CDU sei patriotisch, aber nicht nationalistisch. Am 1. September stehen in Sachsen und Thüringen Landtagswahlen an.

