Erste Afrika-Reise des Kanzlers

Zunächst wird er auf dem Gipfeltreffen der G20-Staaten erwartet, das heute im südafrikanischen Johannesburg beginnt. Im Anschluss daran fliegt er zum EU-Afrika-Gipfel nach Angola.

Das G20-Treffen wird von einem Boykott der USA überschattet. Auch Russland und China nehmen nicht teil. US-Präsident Trump hatte mit der Begründung abgesagt, die südafrikanische Regierung verfolge weiße Bürger. Für diese Behauptung gibt es - auch nach Einschätzung der Bundesregierung - keinen Beleg.

Zugleich warnte Trump die anderen Staaten davor, ohne die USA eine Schlusserklärung zu entwerfen. Genau das sollen die Unterhändler der teilnehmenden Staaten einem Medienbericht zufolge jedoch bereits getan haben. Die Nachrichtenagentur Reuters beruft sich bei ihrer Meldung auf vier mit der Angelegenheit vertraute Personen. Genaue Inhalte der Schlusserklärung sind noch nicht bekannt.

