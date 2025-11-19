Friedrich Merz und Reiner Haseloff in Halle (picture alliance / dts-Agentur / -)

Jede Form der Koordinierung und der Abstimmung von Konzepten sei unterstützenswert, sagte der CDU-Politiker bei einem Besuch im sachsen-anhaltischen Halle. Es bedrücke ihn sehr, dass mittlerweile selbst in kleineren Städten Weihnachtsmärkte nicht ohne umfassende Sicherheitsauflagen durchgeführt werden könnten.

Auch in Sachsen-Anhalt wird die Diskussion vielerorts geführt. Nach dem Anschlag in Magdeburg im vergangenen Jahr war in der Landeshauptstadt zunächst unklar, ob der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr überhaupt stattfinden darf. Nach Diskussionen über das Sicherheitskonzept steht nun fest, dass die Veranstaltung am Donnerstag wie geplant beginnen kann.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.