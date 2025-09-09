Diskussion über Verbrennerverbot

Bundeskanzler Merz auf der IAA Mobility (Peter Kneffel/dpa)

Zur Eröffnung der Messe IAA Mobility sagte Merz in München, man halte zwar grundsätzlich am Ziel einer möglichst klimaneutralen Automobilindustrie fest, einseitige politische Festlegungen auf bestimmte Technologien seien aber nicht der richtige Weg. Merz bezog sich dabei auf die EU-Klimaschutzziele, nach denen Neuwagen ab 2035 CO2-frei angetrieben müssen. Vom bayrischen Ministerpräsidenten Söder und der Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, Müller, hatte es zuletzt ebenfalls Forderungen gegeben, das sogenannte Verbrennerverbot in seiner jetzigen Form aufzuheben.

Begleitet wurde der Messeauftakt von Protesten. Klimaaktivisten klebten sich auf einer Hauptverkehrsstraße in München fest.

