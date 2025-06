EU-Gipfel

Merz fordert mehr Tempo der Europäischen Kommission in Zollverhandlungen mit Trump

Bundeskanzler Merz hat die Europäische Kommission zu einer raschen Einigung im Zollstreit mit den USA aufgerufen.Merz sagte am Rande des EU-Gipfels in Brüssel, er unterstütze die Kommission hier bei allen Anstrengungen. Der Bundeskanzler hatte bereits Anfang der Woche kritisiert, Brüssel verhandle in dem Konflikt "zu kompliziert".