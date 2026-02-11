Wirtschaftsgipfel in Belgien
Merz fordert Reform des CO2-Handels in der EU

Bundeskanzler Merz hat sich auf einem Wirtschaftsgipfel in Antwerpen für eine Reform der CO2-Bepreisung in Europa ausgesprochen.

    Das Bild zeigt Bundeskanzler Friedrich Merz, der auf einem Wirtschaftsgipfel eine Rede hält. Er stützt sich auf dem Rednerpult ab und schaut nach links.
    Bundeskanzler Merz beim europäischen Wirtschaftsgipfel in Antwerpen (picture alliance / dts-Agentur / -)
    Möglich sei auch eine Verschiebung des EU-Handelssystem ETS2 für CO2-Zertifikate, das im Januar 2027 starten soll. Gleichzeitig ging Merz auch auf den Vorschlag von Frankreichs Präsident Macron ein, die Beschaffung strategischer Güter zu einem bestimmten Teil innerhalb Europas abzuwickeln, um europäische Firmen zu schützen. Merz sagte, dies reiche allein nicht aus. Eine solche Quote solle auch Produkte umfassen, die etwa Handelspartner der EU mit europäischen Firmen produzierten. Der Bundeskanzler betonte, Europa müsse harte Entscheidungen treffen, um dem wirtschaftichen Abstieg zu entgehen.
    Das Treffen in Antwerpen findet im Vorfeld eines informellen EU-Gipfels statt, bei dem die 27 Staats- und Regierungschefs morgen in Belgien über die Industriepolitik der EU beraten werden.
