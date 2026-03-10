Nahost-Konflikt

Israels Regierung hatte zuletzt laut Medienberichten Maßnahmen gebilligt, die israelischen Siedlern den Erwerb von Land im Westjordanland erleichtern.
Dazu sagte Merz, solche Schritte würden eine Zwei-Staaten-Lösung untergraben. Dies wäre ein großer Fehler. Merz fügte hinzu, Bundesaußenminister Wadephul werde auf seine Bitte hin nach Israel reisen, um diese deutsche Forderung zu unterstreichen.
Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.