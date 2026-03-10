Nahost-Konflikt
Merz fordert Verzicht Israels auf weitere Annexionsschritte im Westjordanland

Bundeskanzler Merz hat Israel aufgefordert, von weiteren Annexionsschritten im Westjordanland abzusehen.

    Blick aus der Ferne: Mehrere Bauten auf einer Anhöhe mit einer übergroßen israelischen Flagge.
    Das Gebiet E1 östlich von Jerusalem, auf dem Häuser für israelische Siedler entstehen sollen. (picture alliance / Xinhua News Agency | Jamal Awad)
    Israels Regierung hatte zuletzt laut Medienberichten Maßnahmen gebilligt, die israelischen Siedlern den Erwerb von Land im Westjordanland erleichtern.
    Dazu sagte Merz, solche Schritte würden eine Zwei-Staaten-Lösung untergraben. Dies wäre ein großer Fehler. Merz fügte hinzu, Bundesaußenminister Wadephul werde auf seine Bitte hin nach Israel reisen, um diese deutsche Forderung zu unterstreichen.
