Unionsanträge zur Migration

Eine Forderung der Union: Flächendeckende Kontrollen an deutschen Grenzen. (Roberto Pfeil/dpa)

In seinem wöchentlichen E-Mail-Newsletter schrieb Merz, er hoffe vor allem auf die Stimmen von SPD, Grünen und der FDP. Die Anträge richteten sich aber an alle Abgeordneten des Bundestages. Die Pläne der Union sehen unter anderem dauerhafte Grenzkontrollen vor sowie ein Einreiseverbot für Personen, die keine gültigen Einreisedokumente besitzen - und zwar unabhängig von einem Schutzgesuch wie etwa jenem nach Asyl. Ausreisepflichtige Menschen sollen unmittelbar in Haft genommen werden.

Habeck: "Erpressung"

Grünen-Kanzlerkandidat Habeck warf der Union politische Erpressung vor. Merz verlange von Grünen und SPD, entweder der Union zuzustimmen - oder diese werde mit den Rechtsradikalen stimmen. Bundeskanzler Scholz kritisierte die Unions-Vorhaben als einen Aufruf zu Verstößen gegen das Recht auf Asyl und die europäischen Verträge. FDP-Fraktionschef Dürr begrüßte die Vorschläge hingegen.

Abgrenzung zur AfD

In den Anträgen der Union, die SPD, Grünen und FDP übermittelt wurden, ist eine deutliche Abgrenzung zur AfD enthalten. So heißt es, die Partei sei kein Partner, sondern politischer Gegner. AfD-Parteichef Chrupalla kritisierte die Äußerungen als Diffamierung.

