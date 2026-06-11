Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU, im Bundestag (Archivbild). (picture alliance/Andreas Gora)

Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs geht es unter anderem um die Lage in der Ukraine sowie im Nahen Osten und um die mittelfristige Finanzplanung der EU. Merz hat sich für eine grundlegende Modernisierung des EU-Haushalts ausgesprochen. Neue Schulden lehnt er ab.

Nach einer Debatte im Plenum beraten die Abgeordneten auch eine Reihe von Gesetzentwürfen der Bundesregierung - unter anderem zur Änderung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Die geplante Aussetzung der für dieses Jahr ursprünglich vorgesehenen Diätenerhöhung steht in erster Lesung ebenfalls auf der Tagesordnung.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.