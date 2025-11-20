Kritik am Bundeskanzler

Er gehe davon aus, dass er mit Präsident Lula da Silva auf dem G20-Gipfel in Südafrika ein völlig unbelastetes Gespräch führen werde, so Merz.
Der Kanzler hatte sich negativ über den Veranstaltungsort der Weltklimakonferenz, die Stadt Belém, geäußert. In Brasilien wurden die Worte teils als unverschämt, arrogant oder unglücklich wahrgenommen. Auch Präsident Lula äußerte sich kritisch.
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Cademartori sagte dem Magazin "Der Spiegel", Merz habe mit einer unbedachten Äußerung in Brasilien erhebliche Empörung ausgelöst. Er bediene das Vorurteil vom arroganten Deutschen. Der Bundeskanzler solle die nächstmögliche Gelegenheit nutzen, um diesen negativen Eindruck zu korrigieren.
