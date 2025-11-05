Stahlgipfel im Kanzleramt

Bundeskanzler Merz (picture alliance / imagebroker / Sylvio Dittrich)

Man brauche eine wettbewerbsfähige, zukunftsfähige und moderne Stahlindustrie, schrieb Merz auf X. Sie sichere Arbeitsplätze und Wertschöpfungsketten und damit den Wohlstand unseres Landes. Niedersachsens Ministerpräsident Lies forderte klare Ergebnisse des Treffens. Der SPD-Politiker betonte, es brauche einen wirksamen Stahlpakt für fairen Handel und mit Schutzmaßnahmen, für bezahlbare Energie und mit Leitmärkten für grünen Stahl. Die Branche stehe nicht zuletzt wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China mit dem Rücken zur Wand.

An dem Treffen im Kanzleramt mit Vertretern der Stahlbranche nehmen auch die zuständigen Bundesministerinnen und Minister sowie die Ministerpräsidenten der Länder teil.

