Treffen in Hannover

Brasiliens Präsident Lula spricht während der Eröffnungszeremonie des brasilianischen Pavillons im Rahmen eines gemeinsamen Besuchs mit Bundeskanzler Merz auf der Hannover Messe. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Martin Meissner)

Im Schloss Herrenhausen wollen sie am Nachmittag gemeinsam mit Ministern ihrer Regierungen über den Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen beraten. Merz sagte, dass Brasilien ein großes Potenzial bei Abbau seltener Erden und Rohstoffe habe. Deutschland könne dafür die nötige Technologie liefern. Lula warb dafür, die Zusammenarbeit Europas und Lateinamerikas produktiver und besser zu machen. Gestern hatten Merz und Lula die Hannover-Messe eröffnet. Dort unternahmen sie heute einen Rundgang. Brasilien ist in diesem Jahr Gastland der Messe.

Am 1. Mai tritt das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten in Kraft. Dann entsteht eine Freihandelszone für mehr als 700 Millionen Menschen.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.