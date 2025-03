Sondierungsgespräche

Merz hofft auf erste Ergebnisse bis Mittwoch

CDU-Chef Merz hofft darauf, dass bis übermorgen erste Ergebnisse der Sondierungen mit der SPD zu Finanzierungsfragen vorliegen. Ziel sei eine Klärung wichtiger Fragen vor dem EU-Gipfel am Donnerstag, sagte Merz nach Beratungen der Parteigremien in Berlin. Auch SPD-Chef Klingbeil betonte, seiner Partei liege an einer schnellen Einigung.