CDU-Präsidiumssitzung

Die Zahl der antisemitischen Straftaten und Schmierereien steige stark, sagte Merz vor einer Sitzung des CDU-Präsidiums in der Chabad Synagoge in Berlin-Wilmersdorf. Jüdisches Leben gehöre zu Deutschland, hob der Kanzler hervor. Die CDU stehe ohne Einschränkung hinter den Jüdinnen und Juden, die hierzulande leben. Es gebe eine historische Verpflichtung, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen.
Die Zahl antisemitischer Straftaten war in den vergangenen Jahren stark gestiegen, insbesondere nach dem Angriff der Hamas auf Israel und dem darauffolgenden Gaza-Krieg.
Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.