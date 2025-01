"Tagesthemen"

Ernster Blick nach rechts: Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Merz sagte im ARD-Fernsehen, die Entwicklung in Österreich sei der Beweis, dass man Rechtspopulisten nicht den Weg in die Macht ebnen dürfe. Er werde nicht zulassen, dass in der CDU die "Brandmauer" zur AfD falle. Er knüpfe sein Schicksal als Parteivorsitzender an diese Antwort. Man werde nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, die ausländerfeindlich und antisemitisch sei und Rechtsradikale sowie Kriminelle in ihren Reihen habe.

Der CDU-Bundesvorstand beendet heute in Berlin seine zweitägige Klausur zur Einstimmung in die heißen Phase des Wahlkampfes. In Risa kommt die AFD zu einem zweitägigen Parteitag zusammen. Die SPD veranstaltet einen eintägigen Bundesparteitag in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.