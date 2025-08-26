Kanzler Merz empfängt den belgischen Ministerpräsidenten De Wever. (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Was die israelische Armee tue, sei nicht akzeptabel, sagte er in einer Pressekonferenz mit dem belgischen Regierungschef De Wever in Berlin. Dieses Ereignis werfe einen schweren Schatten auf die ansonsten berechtigte Vorgehensweise gegen die Hamas.

Bei dem israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus im südlichen Gazastreifen waren nach Klinikangaben 19 Menschen getötet worden, darunter fünf Journalisten. Auch die EU bezeichnete den Angriff auf das Krankenhaus als völlig inakzeptabel. Zivilisten und Journalisten müssten nach internationalem Recht geschützt werden, betonte ein Sprecher.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.