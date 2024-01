Der CDU-Vorsitzende Merz (AFP / DANIEL ROLAND)

Sollte es aber nicht zu einer Parteigründung kommen, dann werde er dem nächsten Bundesparteitag im Mai auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss vorlegen zur gleichzeitigen Mitgliedschaft im Verein der Werteunion und der CDU, betonte Merz. Es gebe keinerlei Grund, sich außerhalb der Parteigremien der Christdemokraten zu organisieren. Wer es anders meine, solle gehen.

Bei den diesjährigen Kommunal- und Landtagswahlen in Deutschland will die CDU eine harte Auseinandersetzung insbesondere mit der AfD suchen. Merz erklärte, der Ausgang der Wahlen werde auch von der Frage geprägt sein, wo die CDU stehe. Basis soll das vierte Grundsatzprogramm der CDU mit dem Titel "In Freiheit leben, Deutschland sicher in die Zukunft führen" sein. Deren Entwurf wurde vom Parteivorstand gebilligt.

